Agentes da 90ª DP (Barra Mansa), com apoio de policiais militares, prenderam, na quarta-feira (dia 30), um homem apontado como o gerente do tráfico de drogas do bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.



Segundo as esquipes, a ação aconteceu após ação integrada de inteligência, e teve como objetivo cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Durante as diligências, foram apreendidos maconha, crack, cocaína e uma pistola.

