Estudantes do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Volta Redonda, participam até nesta sexta-feira (dia 1º) de uma competição de eficiência energética. A disputa é realizada no Píer Mauá, no Rio de Janeiro.

A Shell Eco-marathon Brasil desafia jovens a pensar, desenhar e construir protótipos de carros ultraeficientes. Com disputas em Etanol, Bateria Elétrica e Gasolina, a competição recebe centenas de universitários para responder aos desafios do futuro da energia. Os alunos da Cidade do Aço participam do projeto na categoria de bateria elétrica na equipe Rhino Eco Racing.

“Desde o ano passado, a equipe tem feito esse carro. Essa semana viramos a noite para finalizar ajustes no carro para que tudo ocorra bem na competição. Foram muitas horas de dedicação de todos para fazer o nosso carro”, disse Marcus Vinícius Costa de Oliveira Godinho, morador do Retiro.

Para participar da competição, os alunos fizeram vaquinhas e rifas para arrecadação dos valores necessários para custeio das despesas. “Fizemos algumas formas de arrecadação para, além de custear o carro que construímos, diminuir o gasto dos membros, mas acabou tendo complicações que exigiram mais dinheiro para finalizar o carro, o que impossibilitou a diminuição do que poderia nos ajudar. Com isso, fizemos campanha para arrecadar o custo do hotel, alimentação e deslocamento nesses dias”, explicou Marcus.

Na competição, realizada desde 2016 no país, ganha o time que projetar, construir e dirigir o carrinho que percorre a maior distância possível com a menor quantidade de energia. Em um espírito de colaboração e trabalho em equipe, dezenas de veículos vão para as pistas em busca de marcas históricas nas categorias Bateria Elétrica e Combustão Interna (Etanol e Gasolina) e Hidrogênio.

Para serem avaliados, os veículos passarão por inspeção técnica e deverão percorrer um circuito de cerca de 10 km com o mínimo de combustível possível. A equipe vencedora será a que fizer a maior distância com a menor quantidade de energia.

Em 2022, a equipe Pato a Jato, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), unidade de Pato Branco, se consagrou tetracampeã na categoria de Combustão Interna, com o resultado de 619 km/litro de etanol. A distância percorrida com um litro de etanol seria o equivalente a se deslocar de São Paulo a Balneário de Camboriú-SC.

Na categoria de Bateria Elétrica, o campeonato premiou a equipe Milhagem, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que completou o circuito com uma eficiência energética de 312 km/kWh. O marco seria suficiente para percorrer o trajeto entre Resende e Santos (SP).

A atual edição da Shell Eco-Marathon reúne cerca de 39 equipes com estudantes de todas as regiões do Brasil e de países como Bolívia, Colômbia, México e Peru. Ao todo, participam mais de 500 estudantes.

Foto: arquivo pessoal