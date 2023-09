Agentes da Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda apreenderam cerca de 370 kg de cocaína em sua forma mais pura, o cloridrato de cocaína, na manhã de quinta (dia 31), na cidade do Rio de Janeiro. A ação foi realizada em conjunto com a Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A droga estava no galpão de uma empresa situada no bairro de Ramos.

Segundo a polícia, a companhia não tinha ciência do fato criminoso. Foi apurado que a droga era trazida de Guarulhos-SP para o Rio, ocultada em encomendas de material de construção, sem que houvesse também qualquer relação da empresa transportadora com os fatos.

Ainda conforme as apurações, a cocaína seria distribuída em comunidades cariocas. A droga apreendida foi submetida à perícia preliminar. A apuração continua e já há suspeitos sendo investigados, um deles já preso.

Foto: PF