Um homem baleado na noite de quinta (dia 31) em Pinheiral não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde foi socorrido.

Identificado como Carlos Henrique de Andrade da Silva, de 30 anos, ele foi atingido por tiros na cabeça, segundo o hospital. O crime ocorreu na Travessa 13 de Maio, no bairro Palmeiras.

Segundo foi apurado no local por policiais militares, Carlos Henrique estava dentro do Gol branco placa KRK-2588 quando foi baleado. Até o momento, não há detalhes das circunstâncias do homicídio. Ele era morador da Vila Rica de Três Poços, em Volta Redonda. O corpo dele está no Instituto Médico Legal, que fica no mesmo bairro.