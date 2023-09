O município de Volta Redonda receberá nas próximas semanas um mutirão de limpeza de córregos e afluentes. As ações serão executadas por meio do ‘Limpa Rio’, projeto do governo do estado. A solicitação foi apresentada pelo vereador Rodrigo Furtado (PSC) em reunião na quarta-feira (dia 30) com o subsecretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, José Ricardo Brito.

O parlamentar detalhou os problemas enfrentados pela população ribeirinha durante o período de enchentes, época que está se aproximando. “Estamos apontando os locais que precisam do trabalho do ‘Limpa Rio’, para desassorear os córregos e afluentes. Esse trabalho é muito importante para evitar enchentes no período de chuvas de fim de ano. Com isso, evitar que nossas famílias ribeirinhas, que vivem às margens dos rios e córregos, vão poder ficar mais aliviadas”, comemorou Rodrigo.

A pauta da reunião também abordou o projeto de construção de uma Estação de Tratamento de Água (ETA), uma parceria entre o governo do estado e a Prefeitura. “O Estado fez a parte dele, agora é o Saae-VR que precisa dar andamento no projeto para a obra sair do papel. A cidade precisa e pode tratar mais água, pois atende a demanda de bairros na divisa, que pertencem a Barra Mansa e Barra do Piraí. Todo mundo sai ganhando e a Prefeitura vai arrecadar mais e não vamos sofrer com falta de água no mesmo período”, frisou.

Rodrigo Furtado aproveitou a reunião na secretaria de Estado de Ambiente para falar sobre o pó preto que afeta Volta Redonda. O vereador lembrou que é um problema crônico enfrentado pela população e que necessita de solução imediata.

“Pedimos atuação para que a CSN traga soluções efetivas sobre o problema. A empresa precisa cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e cuidar da destinação dos rejeitos que ficam no pátio de escória da Harsco. Tudo isso precisa ser revertido em obras para melhoria da qualidade de vida da população”, disse o parlamentar. “Um plano de ação precisa ser criado. A prefeitura tira o corpo fora e nada acontece. Eu estou trabalhando e não vou descansar até que algo seja feito”, completou.

Foto: divulgação