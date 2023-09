Policiais militares do 10º BPM prenderam na última sexta-feira (dia 1), em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí, um homem de 39 anos suspeito de cometer os crimes de violência psicológica, ameaça, injúria e perseguição contra a ex-companheira, de 35 anos, com que tem um filho de 12 anos. A vítima denunciou o fato aos agentes, apresentando áudios de WhatsApp que comprovam os abusos que vinha sofrendo. O caso foi registrado na 88ª DP.

Em depoimento ao delegado titular da unidade, Antonio Furtado, a vítima contou que foi informada de que o suspeito, com quem compartilhava a guarda do adolescente, não estava levando o filho para a escola. Ao ser questionado pela ex-companheira, o suspeito fez uma série de ameaças e agressões verbais contra a mulher, chegando a declarar que “encheria a cara dela de tiro” e insinuando que alguém faria isso por ele, mesmo que ela mudasse de endereço. O delegado ainda ressaltou que o acusado cruzou uma linha ainda mais grave ao ameaçar divulgar imagens íntimas da ex-companheira nas redes sociais, caso a vítima se negasse a manter relações sexuais com ele.

A intervenção dos policiais militares foi eficaz, levando à prisão do suspeito, que foi encaminhado à 88ª DP. Furtado afirmou que ele responderá pelos crimes de violência psicológica, ameaça, injúria e perseguição e, se condenado, as penas podem chegar até cinco anos. O celular do preso foi apreendido como parte das investigações.

Furtado destacou que, devido aos delitos praticados, não foi concedida fiança. Na próxima segunda-feira (dia 4), ele será encaminhado para uma audiência de custódia, em Volta Redonda, onde a justiça decidirá se ele continuará preso ou será posto em liberdade.

“A vítima, temendo por sua segurança e a de seus familiares, solicitou uma medida protetiva que já foi requerida ao juiz. Essa providência visa impedir que o suspeito se aproxime dela ou de seus parentes, pessoalmente ou por meio de mensagens, mesmo que seja liberado da prisão. Este caso serve como uma advertência sobre a importância de se denunciar abusos e violências. Estamos agindo com rigor para combater esses crimes e proteger as vítimas”, concluiu.

Foto: Divulgação