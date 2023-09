A CCR RioSP realiza, entre os dias 06 e 10 de feriado, feriado prolongado da Independência do Brasil, uma operação especial de orientação e atendimento ao motorista que estiver em viagem pela Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos, a BR-101. A concessionária prevê fluxo superior a um milhão de veículos durante o período de feriado prolongado. O que representa um acréscimo de 11% no tráfego da rodovia quando comparado com um período normal, sem feriado prolongado. O tráfego deve ficar mais intenso a partir da tarde de quarta-feira (dia 6), saída de feriado. Já na volta do descanso, a concessionária prevê tráfego mais intenso na tarde de domingo (dia 10).



Para proporcionar mais fluidez e segurança, a CCR RioSP irá suspender as obras nas duas rodovias a partir de meio-dia de quarta-feira. Outra ação programada para os clientes das duas rodovias é a campanha de manutenção veicular, com mensagem nos painéis eletrônicos e dicas na programação da CCRFM 107,5.



Entre os principais atendimentos realizados pelas equipes da concessionária, está a pane mecânica, pane seca e bateria descarregada. Um veículo sem a manutenção oferece riscos, tanto para os passageiros como para os outros carros. Isto porque os freios, o câmbio, pneus e a parte elétrica podem estar com problemas sem que você saiba. Então, a manutenção preventiva do veículo é a principal forma de prevenir acidentes e de proteger a todos.

Por isso, antes de viajar, fique atento aos seguintes itens:

Verifique o nível do combustível e calcule o tempo de viagem para não ficar parado na rodovia;

Verifique a água no radiador, o sistema de freios, os faróis e as lanternas;

Confira estepe, triângulo, macaco e chave de roda;

Calibre os pneus, inclusive o do estepe;

Cheque o nível de óleo no motor;

Verifique a qualidade dos limpadores dos vidros traseiro e dianteiro.

Expectativa de tráfego para o feriado da Independência do Brasil – Via Dutra

A Concessionária prevê um aumento no volume de tráfego na Via Dutra já a partir da tarde de quarta-feira, quando são esperados mais de 250 mil veículos. Já no domingo, retorno do feriado prolongado, devem circular pelo trecho administrado pela CCR RioSP pouco mais de 279 mil veículos.



Hoje, a CCR RioSP administra o trecho entre São Paulo e Seropédica da BR-116. Abaixo, a previsão de saída e retorno do feriado na BR-116 (Via Dutra).



Expectativa de tráfego para o feriado da Independência do Brasil- Rio-Santos

O tráfego também será intenso na Rio-Santos, a BR-101, no trecho entre o município de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e a chegada ao Rio de Janeiro. Entre quarta-feira e quinta-feira, são esperados mais de 67 mil veículos nos 270km da rodovia federal administrados pela CCR RioSP. Depois disso o tráfego volta a ficar intenso no domingo, retorno do feriado prolongado, quando são esperados cerca de 74 mil veículos.



Obras

Na Via Dutra e na Rio-Santos, os serviços serão suspensos na quarta-feira (dia 6), após o meio-dia. Entre sexta-feira (dia 8) e sábado (dia 9), os trabalhos ocorrerão apenas durante a madrugada (entre 22h e 5h).