Esperado por moradores de Barra Mansa há mais de 10 anos, o viaduto localizado no bairro Barbará, na altura da Saint-Gobain, representa uma das etapas mais importantes do projeto do Pátio de Manobras. As obras na área são executadas por empresas terceirizadas e acompanhadas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

Atualmente acontecem os trabalhos de readequação da rampa de acesso do viaduto. Após essa etapa, serão iniciadas as obras da outra rampa. Com a conclusão do trabalho, será criada uma nova possibilidade de acesso, aumentando consideravelmente a mobilidade urbana em Barra Mansa.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, todas as ações relacionadas ao Pátio de Manobras são um investimento em longo prazo para o município, trazendo melhorias que poderão ser percebidas diariamente pela população. “Mesmo que tenhamos um transtorno momentâneo por conta da alteração do trânsito, esse trabalho vai trazer uma evolução significativa para a mobilidade urbana. Depois de muitos anos de obra parada, vamos entregar o viaduto e contribuir para resgatar a autoestima do barra-mansense”, disse Eros.

Além das obras no viaduto no Barbará, as intervenções do Pátio de Manobras incluem drenagem, pavimentação da calha ferroviária e urbanização dos trechos onde houve remodelação.

O prefeito Rodrigo Drable elogiou o comprometimento dos profissionais que têm atuado diretamente nos trabalhos do projeto. “Tenho que enaltecer o empenho e eficácia de todos que têm se dedicado para a realização das obras. Esse trabalho sinaliza um futuro digno que nossa população merece. Também não posso deixar de registrar minha gratidão às autoridades estaduais e federais que contribuíram muito para que esses sonhos se tornassem realidade no município”, declarou o prefeito.

Mudança no trânsito

Por conta das obras no viaduto, o trânsito na Via Sérgio Braga estará funcionando em meia pista a partir da próxima segunda-feira, dia 11. Além disso, o tráfego de carretas e caminhões será totalmente impedido; dessa forma, os veículos pesados não poderão acessar a Rodovia Presidente Dutra pelo bairro Boa Sorte.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, informou que a alteração no trânsito será acompanhada para melhor fluidez. “A área será devidamente sinalizada e iremos deslocar um efetivo da Guarda Municipal para organizar e orientar os motoristas que passam diariamente pelo local. Contamos com a compreensão de todos, pois essa obra é importante e trará inúmeros benefícios”, detalhou Abreu.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, ressaltou o impacto positivo dessas obras para a cidade, bem como a compreensão dos moradores enquanto os serviços são feitos. “Nesta última etapa nós teremos transtornos, mas isso vai passar e a obra vai ficar. Em breve teremos este viaduto próximo a Saint-Gobain funcionando, assim como novas vias, estacionamentos e uma nova realidade de mobilidade no centro de nossa cidade”, comentou Furlani.

Fotos: Felipe Vieira