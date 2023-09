A Prefeitura de Barra do Piraí ratificou mais uma grande conquista. Em seu Diário Oficial Eletrônico foi estabelecida a Lei Municipal nº 3762, que garante aos profissionais de enfermagem, técnicos e auxiliares um salário igualado ao piso nacional de R$ 4.750,00, R$ 3.325,00 e R$ 2.375,00, respectivamente. A decisão já tinha sido anunciada pelo prefeito Mario Esteves, em seu gabinete, juntamente ao secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, e representantes da área.

No ano de 2023, a prefeitura realizou uma série de ações para garantir o desenvolvimento da cidade. Além dos constantes investimentos na educação, através da reforma de escolas e a implantação de recursos para auxiliar e evoluir o processo de aprendizagem, os professores do município receberam a excepcional notícia de que seus honorários foram emparelhados à faixa salarial nacional.

Enquanto isso, na área da saúde, desde o início do governo, também foram feitas modificações: postos estão sendo padronizados, parcerias com instituições para auxiliar o segmento da Atenção Primária, convocação de novos agentes, dentre outras. O secretário, Dione Caruzo enfatizou como o governo tem colocado esforços.

“Todas as profissões são indispensáveis, mas no momento, a prefeitura está focando em dois pilares do serviço público nacional. Anteriormente, o governo conseguiu modificar os salários dos educadores e, hoje, foi a vez dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Esses profissionais são verdadeiros heróis, algo que, além do dia a dia, foi comprovado pelo período pandêmico. Eles mais do que merecem isso e ficamos felizes em anunciar que, após muito planejamento, tudo foi concretizado. O governo segue pensando no bem-estar da população”, expõe.

Barra do Piraí é uma das primeiras cidades do Sul Fluminense a aderir ao piso nacional desses profissionais, segundo Mario Esteves.

O chefe do Executivo falou com entusiasmo dos investimentos na saúde e sobre a nova conquista. “No início do governo, a saúde era problemática, a cobertura dos postos precária e os hospitais estavam à beira do colapso, mas, ao longo do tempo, graças a muitos esforços, conseguimos reestruturar a área. Hoje, ela é 33% do orçamento municipal, mais que o dobro exigido pela lei. Muita coisa mudou! E agora tenho o prazer de confirmar essa notícia tão importante. Como o secretário disse anteriormente, estamos trabalhando com pontos fundamentais da atividade pública. Fizemos isso pela educação e, nesta ocasião, é a vez da Saúde. Vamos em frente, buscando, cada vez mais, o melhor para os barrenses”, aponta o chefe do Executivo.