Uma grande operação policial foi realizada desde as primeiras horas desta terça-feira (dia 12) nos bairros Siderlândia, Jardim Belmonte, Coqueiros e Vale Verde, em Volta Redonda. A ação coordenada pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) teve como objetivo combater a criminalidade, apreender armas, drogas, além de interromper a circulação de veículos e motocicletas utilizados por criminosos, na prática de delitos. Na última sexta (dia 8), uma chacina foi registrada na Vila Americana.

A operação contou com um efetivo total de 51 policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar, além do emprego de veículos blindados e aeronaves. Algumas medidas, entre elas realização da incursão antes do horário escolar, visando a segurança das crianças e adolescentes da região.

A ação resultou em três prisões, sendo uma por violência doméstica e tráfico de drogas, uma por condução de moto com placa artesanal e outra por flagrante com material entorpecente. Além disso, foram apreendidos dois tabletes de cocaína, munições e material para endolação de drogas.

Uma operação de trânsito realizada na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, resultou na apreensão de seis motos, dois carros, 32 autuações e a abordagem de 45 veículos. Outros destaques incluem a apreensão de 95 pinos de cocaína, folhas de anotações do tráfico, R$ 62 em espécie, rádios transmissores e baterias, além de mochilas e pochetes. A ação foi concluída por volta das 10h30min.

Foto: Divulgação