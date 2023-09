O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) comunica a população sobre a interrupção no abastecimento de água na ETA Nova, responsável por 70% do abastecimento do município. Na madrugada desta sexta-feira (dia 15), por volta de meia-noite, houve uma falha no fornecimento de energia elétrica, o que acarretou na interrupção da operação da principal estação de água da cidade. O Saae informa que a previsão de retorno da operação da ETA Nova se dará ainda nesta manhã e o abastecimento de água será de forma gradativa.