Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) desarticularam um grupo criminoso responsável por uma série de estelionatos praticados contra diferentes empresas, localizadas em vários estados do país. Duas pessoas foram presas, nesta quarta-feira (dia 20), em Araruama, na Região dos Lagos, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Durante a ação, os policiais encontraram o escritório onde a quadrilha atuava e apreenderam notebooks, celulares, carimbos e diversas anotações.

As investigações apontaram que os criminosos criaram falsos cadastros para realizar compras fraudulentas, provocando enorme prejuízo financeiro às vítimas. Ainda de acordo com os agentes, em maio deste ano, uma empresa paulista informou que teve prejuízo de R$ 364 mil em uma falsa venda de toneladas de leite em pó para um grupo que dizia representar uma firma responsável pela distribuição de alimentos no estado de Goiás. A mesma empresa goiana teve seu nome usado pela quadrilha em outras fraudes.

Segundo a 108ª DP, os valores ultrapassavam R$ 350 mil em mercadorias, que eram negociadas em cada uma das compras. As vítimas só se davam conta do golpe quando o pagamento não era feito e a verdadeira empresa, uma vez cobrada, não confirmava a operação.

No último domingo (dia 17), os agentes localizaram parte do grupo separando 14 toneladas de leite adquiridas de forma fraudulenta de uma empresa de Santa Catarina. Os estelionatários receberam a carga que seria distribuída em diferentes pontos de Três Rios, na Região Centro-Sul Fluminense, e do município de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na ocasião, quatro pessoas foram presas em flagrante.

Os seis investigados respondem pelos crimes de associação criminosa, estelionatos e tiveram suas prisões temporárias decretadas.