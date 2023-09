Trazendo no currículo a passagem como professor da prefeitura Municipal de Barra Mansa (de 1993 a 2023), o engenheiro Luiz Antônio da Silva assumiu a diretoria de Recursos Minerais da INB. Funcionário da estatal desde 1998, ele falou sobre as atividades e se comprometeu a trabalhar em busca de resultados expressivos para a área.

“Agradeço à família INB, que me acolheu há 25 anos e que me oferece mais uma oportunidade de honrar este time de que tanto me orgulho. Time que parte da exploração do minério de urânio até o combustível nuclear para as nossas usinas.

Prometo a todos vocês me dedicar incansavelmente nesse novo desafio frente à Diretoria de Recursos Minerais, onde a cada dia me orgulho pelo profissionalismo e competência dos nossos colaboradores. Na minha visão, a produção do concentrado de urânio é a chave mestra para a autossuficiência da INB e consequente alavanca fundamental do Programa Nuclear Brasileiro”, declarou.

Presidente

Em seu discurso, o novo presidente, Adauto Seixas, também destacou a importância do trabalho e da dedicação demonstrados pelos funcionários da INB ao longo dos anos: “Vocês são a força vital desta empresa, e hoje, mais do que nunca, quero destacar o valor inestimável que cada um de vocês traz para a INB”.

O novo presidente garantiu que a nova gestão “está comprometida em resgatar a autoestima de nossa empresa e inspirar a confiança no futuro”.

Adauto é funcionário de carreira da INB e possui uma longa trajetória na empresa. “É uma grande responsabilidade e um privilégio liderar esta organização, da qual faço parte como empregado há 42 anos. Já tive a oportunidade de integrar a diretoria entre 2017 e 2019 na função de diretor de Recursos Minerais, e agora, retorno nessa grande missão de presidir a empresa, que está comemorando os seus 35 anos, com tantas perspectivas pela frente”, afirmou.

O novo presidente compartilhou um pouco da sua visão para o futuro, indicando que atuará para o fortalecimento e aprimoramento das atividades desenvolvidas pela INB, desde a mineração à produção do combustível nuclear para as usinas de Angra dos Reis, incluindo as ações nas unidades que estão em descomissionamento. “Meu compromisso é liderar esta organização com integridade, transparência e determinação”, ressaltou.

Entre os presentes à cerimônia no Rio de Janeiro, estavam representantes do Ministério de Minas e Energia, da Marinha do Brasil, da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), do Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear (IBQN), da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC), da Agência Nacional de Mineração (ANM), da Secretaria de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro, entre outras instituições. Empresas que atuam no setor nuclear, como Eletronuclear, Nuclep, Westinghouse e Rosatom, também prestigiaram a cerimônia, além de vereadores, amigos, familiares, do cantor cearense Fagner e de colaboradores da INB.

Foto: divulgação