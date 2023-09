Uma colisão entre um automóvel e uma carreta carregada com produtos diversos interrompeu o tráfego na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (dia 26), na altura do km 268, próximo a Dorândia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo de carga saiu ileso. No entanto, o condutor do automóvel, um homem de 40 anos, precisou de atendimento médico e foi encaminhado para o Hospital São João Batista.

Devido ao acidente, a pista no sentido Volta Redonda precisou ser interditada, com tráfego fluindo em esquema de “pare e siga”. Ainda segundo a PRF, a concessionária responsável pela via está trabalhando ativamente para remover os veículos envolvidos e liberar totalmente a pista.

Foto: Divulgação/PRF