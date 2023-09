O Volta Redonda encerrou a preparação para mais uma rodada decisiva da Série C, na manhã desta sexta-feira (dia 29). O técnico Rogério Corrêa realizou os últimos ajustes na equipe na Vila Olímpica, em João Pessoa.

Foi o último treino antes da partida contra o Botafogo-PB. O Esquadrão de Aço entra em campo neste sábado (dia 30), às 19h, no estádio Almeidão, pela 5ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Voltaço terá os desfalques dos zagueiros Marcão e Matheus Santos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Douglas Skilo, expulso no final da partida contra o Amazonas, também está fora.

O Tricolor de Aço ocupa a 3ª colocação do Grupo C com 04 pontos. O Botafogo-PB é o lanterna com 03 pontos. Paysandu, com 10 pontos, e Amazonas, com 06 pontos, estão na zona de classificação para a Série B.

