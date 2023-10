No início da noite de quinta-feira (dia 5), agentes da Polícia Rodoviária Federal viveram momentos de tensão na Serra das Araras, em Piraí. Os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat Argo prata com placas do Rio de Janeiro que, ao invés de obedecer, empreendeu fuga em alta velocidade, desencadeando uma perseguição que terminou nas proximidades do Monumento Rodoviário. Os três ocupantes do veículo abandonaram o carro e fugiram para a mata às margens da Rodovia Presidente Dutra, sendo que dois deles estavam portando fuzis, conforme registrado pelas câmeras de segurança do local.

Devido à periculosidade da situação, a equipe da PRF pediu reforço e a Polícia Militar se juntou à busca. Foram feitos cercos na rodovia e varreduras na área, mas os indivíduos não foram encontrados. Ao inspecionar o veículo, descobriu-se que os itens de identificação estavam adulterados, confirmando que se tratava de um clone. O veículo continha roupas escuras e um dispositivo de eletrochoque tipo bastão, sugerindo a possibilidade de envolvimento em atividades criminosas, como assaltos ou sequestros.

O veículo foi apreendido devido à adulteração de identificação e encaminhado à 94ª DP (Piraí) para procedimentos legais. A Polícia Civil assumirá a investigação.

Foto: Divulgação/PRF