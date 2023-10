A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), abre a partir do próximo dia 10 de outubro, terça-feira, as inscrições para a Chamada Escolar para vagas em Creches da rede municipal 2024. Serão disponibilizadas cento e oitenta (180) vagas para matrícula gerada pela transição do maternal III para a pré-escola. As inscrições serão realizadas até o dia 10 de novembro exclusivamente pela internet, através do link: https://docs.google.com/forms/d/1LvMaOYo6J2ibothrdRzl5aNRAl9vLTGhWi3jZNVdnV0/viewform?edit_requested=true.No É obrigatório anexar no ato da inscrição os documentos de certidão de nascimento, comprovante de residência e comprovante de renda (exceto para autônomos). Para quem tem dificuldade no acesso à internet, as nove creches do município irão auxiliar os pais e responsáveis na inscrição dos interessados na Chamada Escolar.

No caso de procura maior que a oferta por vagas na educação infantil(creche), obedecerá aos seguintes critérios para a classificação: Ser morador de Pinheiral, criança em situação de vulnerabilidade, alunos com necessidades especiais, dentre outros. O edital completo da abertura de processo das inscrições está disponível no site da Prefeitura de Pinheiral. Mais informações podem ser obtidas por meio da Secretaria de Educação, através do número (24) 3356-2170 ou 3356-4535.

Para atender a demanda de vaga, será ofertado na Creche Municipal Professor José Hugo de Almeida Leal, Parque Maíra, horário integral (turma única), para alunos que estão matriculados no ano de 2023 e horário parcial para alunos matriculados no ano de 2024.

No ato da matrícula deverá ser observada a idade mínima obrigatória:

Educação Infantil, modalidade Creche:

Berçário: 04 (quatro) meses a 11 (onze) meses de idade, completar até 31/03/2024.

Maternal I – 01 (um) ano a 01 (um) ano e 11 (onze) meses de idade, a completar até 31/03/2024.

Maternal II – 02 (dois) anos a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de idade, a completar até 31/03/2024.

Maternal III – 03 (três) anos a 03 (três) anos e 11 (onze) meses de idade, a completar até 31/03/2024.

O aluno deverá ter idade completa ou a completar até 31/03/2024.

De acordo com o secretário da pasta, Fernando Cabral, a inscrição é feita de forma rápida e fácil e que em caso de dúvidas, as creches e a secretaria de Educação estarão disponíveis para auxiliar os pais e responsáveis.

“É muito importante que os pais realizem a inscrição dos seus filhos e também estejam atentos aos prazos. Nosso objetivo é atender a população e ofertar uma educação de qualidade para os alunos. Nossa rede está preparada para receber as famílias e ajudá-las na realização da matrícula, caso necessário”, disse.