Atletas da Ginástica de Trampolim de Pinheiral brilharam no Campeonato Brasileiro e no Torneio Nacional, conquistando 25 medalhas no total. A competição foi disputada entre os dias 26 e 1º de outubro, em Aracaju-SE. O bom desempenho levou a equipe a obter a segunda colocação na classificação geral.

Composta por nove competidores e dois técnicos, o grupo retornou para o Sul Fluminense com cinco medalhas de ouro, uma de prata e 19 de bronze. “Nossa equipe está em constante crescimento. Disputamos com atletas que estão há muito mais tempo que nós e saímos de lá com o segundo lugar por equipe”, disse a auxiliar-técnica da equipe, Mariana Silva.

Na volta para casa, os atletas foram recebidos pelo prefeito Ednardo Barbosa e familiares na Praça Teixeira Campos, no Centro de Pinheiral. Toda a estrutura da participação dos atletas, incluindo uniformes, transporte, viagem, alimentação e acomodação, foi custeada pelo Município.

“Investir no esporte e promover bem-estar é um dos objetivos da nossa função. A equipe de Ginástica de Trampolim do município é nova, há cerca de um ano, e sabemos que essa conquista é fruto de muito trabalho por parte da secretária Aline Gouvêa e toda a sua equipe, dos membros da ginástica de trampolim e principalmente dos atletas que tanto se dedicam. Agradeço aos pais e responsáveis por confiarem no trabalho dos profissionais e a população por abraçar o projeto”, ressaltou Ednardo.

Para a secretária de Esportes, é gratificante acompanhar de perto a evolução da equipe. Aline Gouvêa acredita que mais conquistas estão por vir. “Sem palavras para descrever nosso sentimento de alegria e sensação de dever cumprido. É sempre importante destacar o empenho do nosso prefeito Ednardo Barbosa que não mede esforços para apoiar o esporte em nossa cidade, ao professor Cláudio Júnior pelos ensinamentos e a Mariana Silva pelo cuidado com os alunos e principalmente aos atletas pelo excelente resultado”, afirmou.

