O Volta Redonda fez na manhã de quinta-feira (dia 5) o seu penúltimo treino preparatório para a partida que é considerada a mais importante do ano, que pode definir o acesso à Série B do Brasileiro em 2024. O adversário será o Paysandu, sábado (dia 7), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 6ª rodada do quadrangular final da Série C. O Tricolor de Aço precisa de uma vitória por dois gols de diferença para assegurar o acesso.

A atividade desta sexta-feira, realizada no mesmo local da partida, começou com um aquecimento no gramado. Em seguida, o técnico Rogério Corrêa comandou um treino tático. Para encerrar, houve um coletivo para ajustar a equipe. Nesta sexta-feira, o Tricolor de Aço encerra a preparação.

Uma vitória do Voltaço por dois gols de diferença garante o acesso. O Paysandu precisa do empate. Existe também a possibilidade de as duas equipes conquistarem o acesso. O Volta Redonda precisaria vencer o time paraense e o Amazonas teria de perder para o Botafogo-PB. O jogo será em Manaus.

Arbitragem

O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi o escolhido pela CBF para apitar Volta Redonda e Paysandu. Ele faz parte do quadro de arbitragem da Fifa e atuou em quatro jogos da Copa do Mundo do Catar, realizada no ano passado. Leone Carvalho Rocha e Eduardo Gonçalves da Cruz serão os assistentes de arbitragem, enquanto Victor Lucas Pereira Silva será o quarto árbitro.

Wilton Sampaio chegou a ser afastado pela CBF, no mês passado, por um erro no jogo entre Corinthians 4 x Grêmio 4, pela Série A do Brasileiro. Ele deixou de marcar um pênalti claro a favor do time gaúcho, pela 15ª rodada.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis nos pontos de venda antecipada. O torcedor que comparecer no ato da compra com uma camisa do Voltaço ou qualquer blusa nas cores amarela e preta, vai pagar meia-entrada no valor de R$ 20.

Pontos de venda antecipada: Loteria Meia-Meia (Aterrado), Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto), Empório Brasil (Retiro). No sábado (dia 7), os ingressos serão comercializados nas bilheterias do Raulino de Oliveira, a partir das 14h. Setor Azul: Volta Redonda Setor Laranja: Paysandu Setor Verde: gratuidade

Foto: divulgação