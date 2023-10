Mesmo com o apito final, a decisiva partida entre Volta Redonda e Paysandu, disputada no último sábado (dia 7) no Estádio Raulino de Oliveira, segue dando o que falar nos bastidores. A diretoria do clube da Cidade do Aço informou que irá representar uma queixa formal à CBF e solicitará, ainda hoje (dia 10), ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a impugnação do jogo “por um erro de direito”.

Em nota oficial, a direção destaca o inconformismo com o que classifica como “mais uma desastrosa atuação do Sr. Wilton Pereira Sampaio” no jogo decisivo contra o Paysandu, pela 6ª rodada da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória por 1 a 0, o resultado não foi suficiente para o Voltaço conseguir o acesso à Série B em 2024.

No comunicado, publicado na manhã de hoje (dia 10), a direção diz que a suposta irregularidade “fez com que o Paysandu jogasse grande parte do segundo tempo com um jogador a mais em campo, haja vista a conduta que originou a expulsão do atleta adversário ter acontecido com o jogador ainda dentro do campo de jogo”.

O clube alega que a conduta narrada na súmula do árbitro Wilton Pereira Sampaio, de o jogador Robinho, do Paysandu, “retardar excessivamente sua saída de campo” aconteceu, “por deduções óbvias, com o atleta ainda dentro de campo, obrigando uma punição imediata, antes de qualquer possibilidade de manobra de substituição, sob pena de caracterização de um claro erro de direito”.

Ainda na nota, a direção afirma que “tal atitude grotesca de permitir ao adversário continuar com 11 jogadores no campo de jogo por mais de 40 minutos, por uma conduta praticada com o atleta em campo, se torna extremamente relevante para o resultado final da partida”.

Confira outros trechos da nota oficial do Voltaço

“De se lamentar ainda o oportunismo e desfaçatez no preenchimento da súmula, colocando que o atleta foi expulso um minuto após a sua substituição, quando, na verdade, não se passaram nem três segundos da saída do jogador do campo. O que aconteceu em três segundos que deu tempo de gerar tumulto e o árbitro tirar um cartão vermelho? É humanamente impossível isso acontecer em três segundos, tendo sido uma manobra sórdida para tentar justificar o injustificável”.

“Por fim, acreditamos muito no jogo limpo e no resultado conquistado dentro das quatro linhas, porém as regras básicas precisam ser respeitadas por questões de equidade, lisura e para que o resultado final seja obtido de forma que atenda todas as regras do jogo. Se você tiver que jogar com 10 jogadores e continuar jogando com 11 atletas por mais de 40 minutos, essas regras não foram respeitadas e é justamente corrigir isso que o Volta Redonda irá buscar”.