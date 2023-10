Um acidente ocorrido no começo da manhã deste sábado (dia 14) deixou duas pessoas feridas na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O fato foi registrado por volta das 6h15 na altura do km 245 da pista sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Hyundai/HB20 com três ocupantes saiu da pista, colidindo em uma caixa de concreto.

No veículo estavam o condutor, de 27 anos, a irmã dele, de 19, e uma amiga adolescente, de 17 anos. As vítimas foram socorridas com ferimentos pela equipe de resgate da CCR RIO-SP para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro, alegando que dormiu ao volante e por isso havia perdido o controle do veículo, ocorrendo o acidente. Além disso, em consulta aos sistemas foi verificado que o indivíduo está com suspensão do direito de dirigir vigente.

Desta forma, o indivíduo foi detido pelos crimes de trânsito e encaminhado à 94ª DP (Piraí) para os procedimentos cabíveis. Por ter se recusado a se submeter ao teste etílico, foi solicitado pelo delegado que fosse realizado o exame clínico no Instituto Médico Legal.

Além das sanções criminais previstas em lei, serão aplicadas as penalidades administrativas com multas de trânsito previstas no CTB por se recusar a fazer o teste etílico e por dirigir com a CNH suspensa, com valor total de R$ 3.815,11, além de nova suspensão, podendo até ter a CNH cassada.