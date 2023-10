A Eletronuclear participa, nos dias 17 e 18 de outubro, da 8ª edição da conferência Cidades Verdes no centro do Rio de Janeiro. O evento gratuito, que deve atrair cerca de 300 pessoas, é realizado pelo Instituto Onda Azul em parceria com a Firjan e vai discutir o futuro da água e da energia diante das mudanças climáticas.

O encontro vai reunir especialistas, representantes de empresas e autoridades públicas em oito painéis. Entre os temas das palestras estão “No planeta água, a água é para todos?”, “Gestão integrada dos recursos hídricos” e “As mudanças climáticas afetam o uso da água?”.

O presidente da Eletronuclear, Eduardo Grand Court, participa da abertura do segundo dia de evento. Já o engenheiro da companhia Nelri Ferreira integra a mesa redonda “Hidrogênio verde: podemos esperar uma revolução?”.

A conferência conta com patrocínio da Eletronuclear, da Cedae e da Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro e tem o objetivo de alinhar os eixos do desenvolvimento sustentável nas metrópoles às práticas de ESG, que em português significa meio ambiente, social e governança.

Serão debatidos os objetivos, as metas, os desafios e as oportunidades da Agenda 2030, o plano de ação assinado pelos 193 países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) em prol de um mundo melhor.

As inscrições, a programação e outras informações estão disponíveis no site https://www.inscricoescidadesverdes.eco.br/.

Serviço

Data: 17 e 18 de outubro, das 8h às 17h30

Local: Centro de Convenções Firjan – Avenida Graça Aranha, 1 – Centro, Rio de Janeiro