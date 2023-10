Por conta da intensa chuva que ocorreu em Barra Mansa na madrugada desta terça-feira (dia 17), a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) ficou em alerta para prováveis ocorrências. Segundo o órgão, o Rio Barra Mansa chegou a ter uma elevação rápida, porém, se manteve dentro da normalidade, não ultrapassando a calha do rio e sem ocasionar transbordamento.



O coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, falou sobre o trabalho realizado e destacou que o alerta seguirá ao longo do dia. “Desde a madrugada estamos observando a situação causada pela chuva e os ventos que tivemos. Registramos uma média de 26.2 milímetros/hora, e, até o momento, choveu cerca de 50 milímetros na cidade. Seguimos com os trabalhos e monitorando a situação da chuva no município”, frisou.



Na Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom, houve queda de uma árvore. A Defesa Civil foi até o local para fazer a retirada, sem necessidade de da avenida.

A Defesa Civil continua trabalhando e monitorando áreas de risco. As equipes estão percorrendo regiões como BR-393, na Região Leste, Avenida Albo Chiesse, no Centro, Rua Major José Bento, no bairro Vila Coringa, entre outros.



O prefeito Rodrigo Drable disse que a intensa precipitação dessa madrugada não era esperada. “Tivemos uma chuva muito forte em Barra Mansa e isso nos preocupou muito e colocou a Defesa Civil em alerta. Nós não tivemos nenhuma ocorrência notificada, mas ficamos preocupados, principalmente, porque não foi alertada com antecedência pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais)”, comentou Drable.

Rodrigo informou também que, nesta terça-feira, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) inicia as obras de contenção em uma barreira na BR-393, no bairro Metalúrgico. “Este trabalho vai preservar muitas casas e trazer segurança para as famílias”, concluiu.

Foto: Felipe Vieira