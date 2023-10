Na última terça-feira (dia 17), na sede da Assistência Social de Barra do Piraí, foi realizada uma reunião com representantes de diversas secretarias (Defesa Civil, Assistência Social, Serviços Públicos, Comunicação, entre outras) para definir maneiras de vigilância e como aumentar a eficiência das atitudes tomadas pelas secretarias para o período de fortes chuvas. Também foram postas em discussão os principais pontos a serem trabalhados e os níveis de emergência, para que, a partir disso, as ações começassem a serem postas em prática.

Anualmente o país é assolado por um período de grandes chuvas e outras atividades climáticas que causam transtornos em diversas localidades. Barra Do Piraí, infelizmente, não foge a essa regra e, por isso, o governo já está tomando uma série de medidas para organizar uma rede de ação para minimizar os possíveis acidentes. Treinamentos em bairros já estão sendo realizados pela Defesa Civil em conjunto com a Assistência Social, um plano de contingência já foi elaborado e, futuramente, outras ações também serão feitas.

Para a secretária de Assistência Social, Paloma Blunk dos Reis Esteves, a atuação conjunta entre as secretarias é primordial. “Um dos aspectos mais importantes é a integração. Quando as secretarias trabalham juntas a população está mais amparada, a responsabilidade é de todos nós. É fundamental estarmos de prontidão. A população pode ter certeza de que tanto em cenários de desastres quanto em dias normais, nós estamos trabalhando por ela. Então, peço aos cidadãos que quando as equipes da prefeitura chegarem para auxiliar, independente da secretaria, nos atendam. Assim conseguiremos fazer sempre mais de uma maneira mais rápida”, frisa a secretária.

O secretário de Defesa Civil, Flávio Camerano, falou sobre como cada secretaria possui o seu trabalho. “Nós temos uma equipe completa atuando em situações que envolvam as chuvas. Cada secretaria tem um papel a cumprir. A Saúde por meio da vigilância sanitária, o Serviço Público, Assistência Social, Educação, enfim. Então, dependendo da natureza da gravidade do desastre as secretarias serão acionadas é importante que elas saibam como proceder. Nesses momentos nós precisamos de celeridade, porque isso é o que faz a diferença”, pontua o secretário.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, destacou como o governo está trabalhando com afinco para auxiliar a população nessa época de temporais. “Estamos planejando as próximas ações de prevenção para a temporada de chuvas. Esse evento serve como prova do nosso compromisso com os barrenses. Vamos enfrentar os desafios com responsabilidade e, como sempre, visando minimizar os danos e prevenir tudo que for possível”, afirma o chefe do Executivo.