Um acidente na descida da Serra das Araras provocou interdição parcial da pista e está resultando em um congestionamento que já chega a três quilômetros na tarde desta segunda-feira (dia 30). O fato ocorreu no Km 228 da rodovia, quando uma carreta, transportando caixas de molho de tomate, colidiu sua lateral na mureta, ocasionando a abertura do sider e a consequente queda da carga.

A faixa da direita da rodovia foi interrompida, causando lentidão no trânsito entre os Kms 230 e 227. As autoridades de trânsito e equipes de resgate estão no local para coordenar os esforços de remoção da carga e do veículo acidentado.

Foto: Divulgação/PRF