Um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (dia 30) causou congestionamento no trânsito na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 5h45, um veículo de carga transportando placas de granito tombou na altura do km 267 da pista sentido São Paulo.

No local, a equipe da PRF apurou que o condutor da carreta perdeu o controle ao fazer uma curva, vindo o veículo a tombar espalhando detritos das placas de granito que transportava pela pista. O motorista foi socorrido com ferimentos pela equipe de resgate médico da CCR para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Houve interdição parcial da via gerando congestionamento.

Foto: Divulgação/PRF