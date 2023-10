Sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho, agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam no fim da tarde de domingo (dia 29) um homem, de 29 anos, suspeito de praticar um homicídio na cidade no mês passado. Segundo apuração do setor de inteligência da unidade policial, o indivíduo viria da cidade de Rio das Ostras em veículo de aplicativo para cometer mais um assassinato em Volta Redonda.

Um veículo de transporte de aplicativo foi abordado pelos policiais na entrada da cidade. De imediato, a equipe identificou o rapaz, que teria praticado homicídio na noite de 19 de setembro na praça de esportes José Roberto Pinho, no bairro Volta Grande 3.

Em sede policial o autor confirmou a autoria dos fatos e, de forma imediata, o delegado representou pela prisão do acusado. O rapaz será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado, à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação