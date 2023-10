Em uma busca por promover um ambiente seguro e intimista para mulheres que desejam investir em sua saúde e bem-estar, Daiane Magli, personal trainer especializada em treinamento feminino, fundou, no último dia 23, o Centro de Treinamento Magli. O espaço, que está funcionando na cidade de Valença, no Sul Fluminense, pretende proporcionar uma experiência única, distante dos ambientes tradicionais de academias, que muitas vezes podem ser intimidantes para as mulheres.

Com experiência no treinamento de mulheres, Daiane identificou a necessidade de um espaço exclusivo onde elas pudessem se sentir à vontade e sem olhares desconfortáveis enquanto realizam seus exercícios. A proposta para o centro nasceu dessa observação e do desejo de criar um ambiente onde as mulheres pudessem prosperar em suas jornadas de condicionamento físico.

“A ideia surgiu devido aos problemas que vivenciei inicialmente como praticante de musculação e, posteriormente, como personal trainer exclusiva de mulheres. O ‘salão de academia’ ainda é um ambiente machista. Muitas mulheres ficam desconfortáveis para fazer alguns exercícios e utilizar algumas máquinas na frente de olhares maldosos”, explica Daiane, destacando que a principal motivação para a criação do centro de treinamento para mulheres foi propiciar um ambiente onde se sentissem à vontade e seguras. “Mais que um centro de treinamento de musculação e funcional, quero que seja uma experiência única”.

Equipe comprometida, talentosa e composta por mulheres

Um dos aspectos únicos do Centro de Treinamento Magli é que todo o ambiente, desde a arquitetura até o marketing, é projetado e liderado por mulheres. A arquiteta Clemaria, do escritório de arquitetura Decen, colaborou na criação de um espaço aconchegante e agradável. A profissional de mídias sociais, Joyce, é responsável pelo marketing digital, garantindo que a mensagem do centro chegue ao público certo.

Um detalhe a ser considerado, todas as estagiárias e professoras do centro são mulheres, garantindo um ambiente de apoio e compreensão mútua. O centro de treinamento possui uma parceria com uma universidade particular de Valença para seleção das estagiárias do curso de Educação Física.

Ambiente intimista e personalizado

O Centro de Treinamento Magli se destaca por sua abordagem única para treinamento. Com máquinas especializadas, um salão climatizado e aromatizado e um banheiro privativo completo com secador de cabelo, prancha e outros itens essenciais, o ambiente é projetado para promover o bem-estar e a comodidade das alunas.

Outro ponto é a limitação do número de alunas por horário, garantindo um atendimento personalizado e focado nas necessidades individuais.

“O primeiro e grande diferencial é ser um ambiente frequentado apenas por mulheres, o que garante total privacidade na feitura dos exercícios. Outro diferencial são as máquinas especializadas no treino de pernas e glúteos. Por fim, o número reduzido de mulheres por horário, propiciando um atendimento personalizado. A intenção é que cada aluna – adolescente, adulta, idosa, com comorbidade – viva uma experiência diferenciada na prática da atividade física”, acrescenta Daiane.

Responsabilidade social

Além de fornecer um ambiente de treinamento excepcional, o Centro de Treinamento Magli também tem um compromisso com a responsabilidade social. Mensalmente, as alunas são convidadas a contribuir com um pacote de absorventes, que será doado a mulheres em situação de vulnerabilidade na comunidade valenciana.

Futuro

Os planos de Daiane Magli para o futuro incluem a expansão do conceito do Centro de Treinamento Magli em formato de franquias, tornando essa abordagem única amplamente disponível em todo o país. O Centro oferece consultoria online exclusiva para mulheres, permitindo que pessoas de outras localidades também possam aproveitar os benefícios do treinamento especializado em saúde, bem-estar, emagrecimento e hipertrofia feminina.

As interessadas em conhecer mais sobre o Centro de Treinamento Magli podem entrar em contato pelo telefone (24) 99294-0912 ou pelo Instagram @espaço_magli para acessar informações sobre preços e horários. O espaço está localizado na Rua Conde de Valença, 71, no Centro de Valença (Parque Aquático dos Democráticos).