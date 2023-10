A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou ao mercado, na segunda-feira (dia 30), que celebrou com a Talavera o contrato para a aquisição de 18,61% do capital social da Panatlântica. Com a operação, a CSN passará a deter 29,91% do capital social da Panatlântica. O fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não traz os valores envolvidos na transação.

Também em razão da operação, será celebrado entre a LP Aços e a CSN um novo acordo de acionistas da Panatlântica. O fechamento da Operação está sujeito, dentre outras condições suspensivas, à aprovação por parte das autoridades concorrenciais.

“A operação é parte da estratégia da CSN em avançar na cadeia de valor no segmento de siderurgia, aumentando sua competitividade através do reforço de seus canais de distribuição e níveis de serviços aos clientes finais”, afirmou o comunicado.

Com matriz em Gravataí,-RS, a Panatlântica conta com sete unidades com modernas linhas de processamento de aços. A operação da empresa é dedicada exclusivamente ao processamento e relaminação de aços planos.

Em 2022, a Panatlântica registrou um lucro operacional de R$ 103,2 milhões e atualmente tem cerca de R$ 640 milhões em valor de mercado, estimando um valor de aproximadamente R$ 120 milhões para a participação da CSN.