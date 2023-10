A Fundação Oswaldo Aranha – FOA recebeu, na última segunda-feira (dia 30), a visita do Dr. José Marinho Paulo Júnior, promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Fundações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

O intuito da visita ordinária (função constitucional e legal pelo velamento das Fundações), foi conhecer mais de perto o cumprimento das suas finalidades estatutárias e sociais.

Durante a visita, o promotor recebeu informações detalhadas de como é feita a gestão da instituição, o controle e escala de investimentos para o futuro, as instalações do Campus Universitário Olezio Galotti, além de conhecer de perto as suas atividades fim, buscando a melhoria na qualidade do ensino e na prestação de serviços de alta qualidade em saúde às cidades da região.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, expressou gratidão à atenção que a Promotoria de Justiça de Fundações vem disponibilizando à FOA, assim como vem atuando em todo Estado do Rio de a Janeiro. “Contamos sempre com apoio prestimoso em nossos projetos que buscam o desenvolvimento da instituição e a melhoria das nossas atividades no ensino técnico, superior e na prestação em saúde pública pelo SUS”, pontuou.

O promotor esteve presente em diversas áreas do campus, como: o novo prédio do curso de Medicina, a Policlínica e seu anexo, o NAVE – Núcleo de Atividade Virtual de Ensino, o curso de Odontologia e o Auditório William Monachesi.

“É uma honra e um grande desafio velar, na qualidade de Provedor do MPRJ, uma entidade da grandeza, da estirpe e com a história da Fundação Oswaldo Aranha, que vem, em um notável redesenho institucional, crescendo de forma sólida e segura nos últimos anos, sob a batuta de seu competente e empreendedor Presidente Eduardo Prado, a quem congratulo, em nome de todos os seus colaboradores, pelo bem inestimável à sociedade fluminense”, afirmou o promotor.

Foto: divulgação