Policiais militares do 10º Batalhão, em ação conjunta com a 94ª DP, prenderam um homem de 33 anos, suspeito de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O foragido da Justiça foi localizado na tarde desta terça-feira (dia 31), em Arrozal, distrito de Piraí.

De posse de informações do Disque Denúncia sobre a localização do criminoso, agentes foram até o km 261 da Estrada da Mineira e conseguiram prender o foragido, que não ofereceu resistência. Com ele foram apreendidos um pino de cocaína e uma pedra de crack. Na ação, um segundo elemento também foi preso.

Natural de Londrina, no Paraná, o integrante do PCC tinha um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções de Sorocaba-SP por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação para o tráfico e tráfico de drogas. Ele está condenado a uma pena de 17 anos de reclusão em regime fechado.

O preso foi levado à delegacia de Piraí, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso será encaminhado a unidade prisional.

Foto: Divulgação