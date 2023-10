O ministro da Educação, Camilo Santana, enviou Ofício nº 4781/2023 à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Barra do Piraí parabenizando o município por cumprir a meta de mais de 80% de seus alunos em sala de aula. O feito rendeu à 21 unidades escolares barrenses a inserção ao programa Cantinho da Leitura, que visa promover esta ação junto aos estudantes locais. O número de frequência foi extraído do MEC em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome (MDS), que gerencia o Bolsa Família, maior programa de transferência de renda do mundo e que beneficia a população de baixa renda de todo o país.

De acordo com Camilo Santana, os dados foram coletados pelo sistema Presença, com o registro e monitoramento de frequência escolar dos estudantes da Educação Continuada e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Estar em sala de aula é uma das condicionalidades requeridas pelo programa. O ministro ainda aponta que Barra do Piraí seguiu a premissa de oferecimento de “serviço de educação digno e de qualidade”.

“Dessa forma, este ministério agradece e parabeniza essa prefeitura, na medida em que apresentou mais de 80% do acompanhamento da frequência escolar, ao alcançar e superar a meta estabelecida pelo MDS. Tal engajamento do município, ao impedir baixos índices de frequência – indicadores da situação de risco que devem ser considerados nas políticas de proteção às famílias –, foi fundamental para a permanência de crianças e jovens na escola”, frisou o ministro da Educação, acrescentando que, com a parceria, será possível “construir uma educação de qualidade”.

O secretário interino de Educação de Barra do Piraí, Wanderson Barbosa, comemorou tais números e adesão ao novo projeto de incentivo à leitura. “Pra falar a verdade, ficamos surpresos com este anúncio. Logo que ficamos sabendo, entramos no sistema do Governo Federal para contatar as unidades contempladas. Esse resultado é frutos de esforços que estão sendo implementados dentro de sala de aula, seja com as disciplinas, seja com projetos complementares e pedagógicos. Estamos numa nova fase da educação barrense”, aponta Wanderson.

Já o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, relembrou dos números em investimentos na Educação barrense, que chegam à casa dos 30% do orçamento municipal. Além disso, o chefe do Executivo barrense apontou que, ter aplicado recursos na reconstrução de dezenas de escolas e equiparado o salário dos professores ao piso nacional, também contribuiu para o resultado positivo na frequência escolar.

“São várias ações realizadas na Educação de Barra do Piraí, que ficaríamos aqui, por horas, discutindo e debatendo. A aplicação de recursos além do que vem do Governo Federal, e acima do que preconiza a Constituição Federal, bem como a reconstrução e padronização de mais de 20 escolas e creches, a valorização profissional, o chamamento de mais de 200 professores – e tantos outros pontos – reforçam o que a administração pública deve fazer: mais pela população. E é esse ponto que precisa ser relembrado e jamais esquecido, pois sabemos que é pela educação que chegaremos a um mundo melhor”, aponta Mario Esteves.