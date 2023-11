A Polícia Federal deu continuidade, na manhã desta quarta (dia 1º), em ação conjunta com o GAECO/MPRJ, a “Operação EMBRYO” – deflagrada no início da tarde de ontem – para desarticular grupo de milicianos que atuam na comunidade de Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na ação, cerca de 80 (oitenta) policiais federais cumprem 13 (treze) mandados de prisão preventiva e 15 (quinze) mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada do TJ/RJ, em diversos endereços da capital fluminense e nos municípios de Saquarema/RJ e Angra dos Reis/RJ.

No início da operação – ainda na tarde de ontem – dois milicianos, alvos da operação e suspeitos de liderarem a milícia, foram presos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Além deles, três homens que faziam a segurança dos alvos foram presos em flagrante: dois policiais militares da ativa e um militar da reserva do exército.

A investigação teve início em dezembro de 2021, após a prisão em flagrante de um homem responsável pela contabilidade e gerência da milícia no interior da comunidade de Rio das Pedras. Ao todo, 17 (dezessete) integrantes do grupo criminoso já foram denunciados pelo Ministério Público.

O trabalho foi desenvolvido pelo Grupo de Investigações Sensíveis da PF (GISE/RJ) e pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ).

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, além de eventuais outros crimes que possam surgir após a deflagração da operação.

O nome da operação EMBRYO, em inglês, significa EMBRIÃO e faz referência a primeira milícia estruturada e com atuação em uma comunidade do Rio de Janeiro.

Foto: divulgação