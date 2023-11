Um acampamento que seria usado por traficantes foi encontrado pela Polícia Militar na quinta-feira (dia 2), em Barra do Piraí. No local, havia uma sacola plástica com mil pedras de crack, 50 tiras de maconha e 200 sacolés vazios usados para embalar as drogas.

O local foi descoberto após os agentes do 10° Batalhão receberem denúncias de que um foragido da Justiça estava escondido em uma área de mata no bairro Fazenda Sapucaia. O homem não foi encontrado.

Os entorpecentes foram levados para a delegacia de Barra do Piraí, onde o caso foi registrado.

Foto: PM