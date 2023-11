Um adolescente, de 16 anos, morador de Resende, desapareceu nesse domingo (dia 5), em uma praia na Zona Sul do Rio de Janeiro. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o mar agitado, invadindo o calçadão e a ciclovia nos bairros do Leblon e Ipanema. A Marinha do Brasil já havia emitido um alerta sobre ondas de até 3,5 metros de altura até o fim do dia desta segunda-feira (dia 6).

Três pessoas se afogaram na praia de Ipanema, sendo duas delas resgatadas. No entanto, esse jovem de Resende continua desaparecido. O menino participava de uma excursão e se afogou no trecho próximo a rua Farme de Amoedo. As buscas estão sendo realizadas com o auxílio de helicóptero e jet ski, e a família do adolescente está na capital, acompanhando a procura.