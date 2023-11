A Polícia Civil prendeu na noite de segunda-feira (dia 6), em Volta Redonda, uma mulher, de 48 anos, acusada de matar o marido com uma facada. O crime ocorreu no dia 18 de setembro.

Na ocasião, a suspeita disse aos policiais que o marido havia tirado a própria vida. A hipótese de suicídio, no entanto, foi descartada no decorrer das investigações. O corpo de Wellison de Melo Peixoto, de 56 anos, foi encontrado na cozinha de casa com uma mochila nas costas.

Na delegacia, a mulher acabou confessando o homicídio. Ela foi levada para o sistema prisional e está agora à disposição da Justiça.