Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na sexta-feira (dia 3), dois homens pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram capturados com base em um trabalho de monitoramento e análise de informações de inteligência.

A primeira prisão ocorreu na residência do acusado, no bairro Vila Americana. Já a segunda aconteceu no bairro Roma.

Contra os autores, pendiam mandados de prisão condenatória. A dupla foi recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada, à disposição da Justiça.