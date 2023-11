A Polícia Federal, em ação conjunta com autoridades portuguesas, deflagrou na manhã desta terça-feira (dia 7) a operação Agendródomo para cumprir cinco mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro e Saquarema. Na ação, cerca de 30 policiais federais e agentes de segurança portugueses, além de membros do Ministério Público de Portugal, cumprem os mandados expedidos pela Justiça Federal brasileira, a qual atendeu pedidos de mandados de busca e apreensão formulados por autoridades portuguesas.

As investigações – iniciadas e conduzidas pelas autoridades de Portugal – apuram o agendamento ilícito de vagas para a prática de atos consulares, além dos crimes de corrupção, concussão, peculato e falsificação de documentos cometidos por funcionários do Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro, em conluio com requerentes de vistos e nacionalidade portuguesa. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, pediu demissão.

O Núcleo de Cooperação Internacional do Rio de Janeiro (NCI/INTERPOL/PF) coordena as ações da Polícia Federal em solo brasileiro, por meio de cooperação jurídica internacional com as autoridades portuguesas.

O nome da operação faz referência às ilicitudes praticadas no agendamento das vagas destinadas à prática de atos consulares.

Foto: Divulgação