Uma colisão frontal ocorrida na madrugada desta terça-feira (dia 7), na BR-393, deixou uma vítima fatal e um ferido em estado grave, em Vassouras. O acidente aconteceu por volta de 1h50, na altura do km 207, em uma área rural próxima ao distrito de Andrade Pinto.

O condutor do Fiat Mobi, um jovem de 25 anos, colidiu frontalmente com a GM Zafira, cujo motorista tinha 52 anos. A colisão foi tão violenta que o motorista do Fiat Mobi ficou preso às ferragens do veículo.

Equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas. O jovem foi socorrido para o Hospital Escola de Vassouras, mas, infelizmente, o condutor da GM Zafira não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. A identidade da vítima não foi divulgada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego fluiu lentamente devido às movimentações das equipes de resgate e perícia, causando congestionamentos na área.

A ocorrência foi registrada na 95ª DP (Vassouras).

Fotos: Divulgação/PRF