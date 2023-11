A Câmara Municipal promoveu na noite de quarta-feira (dia 8) uma Audiência Pública para discutir a valorização dos servidores públicos de Volta Redonda. Apesar da relevância do tema, o debate não atraiu a presença significativa dos parlamentares. Uma das poucas exceções foi o vereador Raone Ferreira (PSB), autor do pedido da realização da Audiência.

Outra ausência percebida na mesa de trabalhos foi de representantes do governo municipal. Eles perderam, portanto, a oportunidade de se aprofundarem sobre as necessidades da categoria, que há anos cobra um melhor diálogo com o Palácio 17 de Julho.

Presente à reunião, o Sindicato dos Servidores Públicos de Volta Redonda, foi questionado sobre o andamento do processo de implantação do Plano de Cargo, Carreira e Salários (PCCS). “Hoje, está judicializado, dependendo de cálculos dos peritos judiciais”, explicou o presidente Ataíde de Oliveira.

O sindicalista aproveitou a oportunidade para convidar os servidores a procurarem a sede da entidade, localizada no Aterrado, para possíveis esclarecimentos sobre o andamento do processo, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

“A nossa categoria precisa de união, porque a cada dia percebo que alguns servidores estão se afastando da luta, fundamental para assegurar os nossos direitos”, afirmou Ataíde. O Sindicato dos Profissionais da Educação (Sepe), o Sindicato dos Metalúrgicos e lideranças de siglas partidárias também prestigiaram a Audiência Pública.

Foto: divulgação