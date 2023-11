Há dois meses, a prefeitura de Volta Redonda anunciava o fechamento da saída da Radial Leste, que dá acesso à BR-393, no km 285. A interdição ocorre em virtude de obras realizadas pela K-Infra, concessionária que administra a rodovia, que identificou a existência de um processo erosivo na alça de interseção em decorrência das chuvas do primeiro semestre deste ano.

Apesar da previsão de entrega para dezembro próximo, moradores da região do bairro Água Limpa expressam preocupação diante da aparente falta de progresso nos trabalhos. Os transtornos diários causados no trânsito também complementam as queixas da população.

“Desde o início das obras não tivemos mais nenhum dia de tranquilidade”, relata o mecânico Maurício Clementino. “Uma hora o prefeito Neto fala um prazo, na semana seguinte, vemos que nada andou. Estamos sem saber em quem acreditar”, afirmou a doméstica Luci Ribeiro. Ambos utilizam a Radial Leste no deslocamento diário para o trabalho.

Questionada se entregaria a obra dentro do prazo previsto, a K-Infra informou que a intervenção está recuperando a drenagem para resolver o processo erosivo. Disse também que o plano de obra foi compartilhado e aprovado pela prefeitura de Volta Redonda.

“A proposta inicial envolve a abertura da localidade para a instalação de uma caixa de passagem, seguida de compactação do solo e implantação de vegetação. A obra envolve uma acomodação do solo no trecho do mergulhão da Radial Leste, com aproximadamente 15 metros de profundidade. Na localidade, existe uma galeria que vem do córrego da Água Limpa, que atravessa a área”, explica a nota da concessionária.

A K-Infra também garante que está empenhada em minimizar os transtornos causados aos usuários e à comunidade local. “Ressaltamos que essa obra é de suma importância para a liberação da via e o retorno à normalidade na fluidez do tráfego”.