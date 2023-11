O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de onda de calor até a sexta (dia 17). Municípios do Sul Fluminense aparecem na lista divulgada pelo instituto, que prevê aumento de 5ºC da temperatura por um período maior do que 5 dias e com risco à saúde.

Também há alerta para baixa umidade relativa do ar, variando entre 30% e 20%, mas apenas nesta segunda (dia 13).

Imagem: reprodução Inmet