Um acidente envolvendo uma van da prefeitura de Três Rios foi registrado na manhã desta segunda-feira (dia 13) na BR-393, em Barra do Piraí. O fato foi registrado por volta das 7h30, na altura do km 264.

A van, que realizava o transporte de pacientes para o Hospital Unimed Volta Redonda, tinha sete ocupantes, entre eles uma criança de dois anos. Dos sete passageiros, quatro foram removidos para a Santa Casa de Barra do Piraí, enquanto os outros três foram encaminhados para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A princípio, não há relatos de vítimas graves.

O condutor da van saiu ileso. Ele informou aos agentes da Polícia Rodoviária Federal que o pneu do veículo furou e, em seguida, colidiu com a defensa metálica as margens da rodovia.

O trânsito não foi afetado.

Foto: Divulgação/PRF