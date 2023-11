Na noite dessa sexta-feira (dia 17), a cidade de Volta Redonda enfrentou fortes ventos que resultaram em interrupções significativas no abastecimento de água em diversos bairros. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) divulgou informações sobre o impacto nos sistemas de distribuição. Confira as atualizações por bairro:

Sistema São Luís: O abastecimento foi interrompido das 21h30 até as 4 horas da manhã de hoje, afetando moradores da região. As equipes do Saae-VR já estão no local para normalizar a situação.

Sistema Candelária: O sistema parou às 21h30 e ainda não retornou. As equipes estão mobilizadas para resolver a questão e restabelecer o abastecimento o mais rápido possível.

Jardim Amália: O sistema deveria ter retornado às 4 horas, mas ainda há interrupções. Equipes estão trabalhando no local para solucionar os problemas e restabelecer o serviço.

Santa Cruz e Sistema Vila Brasília: O abastecimento foi restabelecido às 4h30, beneficiando os moradores dessas localidades.

Roma: O sistema ainda não retornou e as equipes estão no local para avaliar e resolver as questões que impedem o restabelecimento.

Laranjal: O sistema está funcionando precariamente e, para minimizar os transtornos, carros-pipa estão sendo utilizados no apoio ao abastecimento nessa região.

O Saae-VR pede a compreensão dos moradores afetados e ressalta que todas as medidas estão sendo tomadas para solucionar os problemas o mais rápido possível. Recomenda-se que os moradores dessas áreas adotem medidas de economia de água até que o abastecimento seja completamente normalizado.

A autarquia continuará monitorando a situação e fornecerá atualizações conforme necessário.