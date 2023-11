Uma parceria entre a Prefeitura de Pinheiral e a Polícia Militar-RJ possibilitou a reforma de uma viatura para reforçar o policiamento na cidade. O novo veículo já está sendo utilizado pelo contingente de policiais na ronda diária de trabalho. O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, destacou que a conquista se deve a uma gestão que se preocupa com o bem-estar e a segurança da população.

“Estamos sempre buscando proporcionar segurança e tranquilidade para os cidadãos pinheiralenses. Por isso, não abrimos mão de buscar melhorias no município e atuar no combate à violência. Agradeço à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pela parceria de sempre”, disse.

O secretário de Governo, Estanislau Corrêa, também agradeceu à Polícia Militar e aos envolvidos em mais esta importante conquista na área da segurança pública da cidade. “A reforma da viatura está de acordo com nossas propostas para o município. Quero agradecer em especial ao Coronel Martins, Tenente Cunha e Major Juliano pelo empenho e dedicação com Pinheiral”, destacou.