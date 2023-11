Durante a Operação Zumbi e Dia da Consciência Negra 2023, realizada nesse sábado (dia 17), agentes da Polícia Rodoviária Federal detiveram um jovem, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A ação ocorreu em frente ao Posto PRF de Floriano, na altura do km 293, onde os policiais deram ordem de parada a um Onix, com placas de Leopoldina/MG.

Segundo a PRF, o condutor desobedeceu a ordem, empreendendo fuga, sendo perseguido, alcançado e abordado um quilômetro à frente. Do veículo desembarcaram cinco jovens (o condutor de 25 anos, um passageiro de 28 e três passageiras de 18, 19 e 21 anos). Uma delas estava com um bebê no colo. Eles informaram serem moradores de Barra Mansa e disseram que iriam tomar banho em uma cachoeira. Questionado sobre o motivo de desobedecer a ordem de parada, o motorista alegou que seria por não possuir Carteira Nacional de Habilitação. Todos estavam sem qualquer documento de identificação.

Ainda de acordo com a ocorrência, no primeiro momento, o condutor informou que o carro seria do seu pai, mas que ainda não havia sido feita a transferência de propriedade. Ao ser realizada uma inspeção veicular minuciosa foi verificado que vários itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um clone, sendo descoberto que o veículo original – de mesmos modelo/marca/cor – era licenciado no Rio de Janeiro e possuía registro de roubo ocorrido em outubro.

Questionado novamente sobre a procedência do veículo, o rapaz alegou que o havia comprado na capital, mas não deu mais detalhes sobre onde, quando e quanto havia pago. Também não se mostrou surpreso quando informado sobre a clonagem e o registro de roubo.

Diante dos fatos, todos foram detidos e encaminhados p/ a 90ª DP (Barra Mansa), onde foi possível confirmar a identificação dos jovens, sendo verificado que o condutor também tinha dois mandados de prisão em aberto em seu desfavor pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele ficou preso pelo crime de receptação de veículo roubado e por cumprimento dos dois mandados. O carro foi recuperado e os outros ocupantes foram ouvidos como testemunhas e liberados.

Foto: Divulgação/PRF