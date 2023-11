Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.657 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (dia 18), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 51 milhões. Os números sorteados foram 7 – 27 – 32 – 33 – 36 – 53.

O próximo sorteio acontece na terça (dia 21).