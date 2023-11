Um rapaz de 26 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (dia 19) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A colisão aconteceu por volta das 3h30, na altura do km 283,6 e envolveu um automóvel e um ônibus.

No local, os agentes apuraram que o condutor do Corolla colidiu lateralmente no ônibus de turismo e depois bateu na mureta central. Os passageiros do coletivo estavam em uma excursão de São José dos Campos/SP para Cabo Frio/RJ. Felizmente, nenhum deles se feriu. Já o condutor do automóvel sofreu lesões no joelho da perna esquerda.

Segundo a PRF, foi verificado que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, com fala alterada, olhos vermelhos, sonolência, dispersão e forte odor etílico. Ele confirmou ter ingerido cerveja, se recusando a se submeter ao teste etílico. Os agentes verificaram que o jovem não é habilitado e o veículo está com licenciamento vencido, sendo removido para o pátio.

Os agentes que atenderam a ocorrência preencheram um Termo Constatação de Sinais de Alteração Psicomotora para o condutor do Corolla com base nos visíveis sinais de embriaguez e informações de testemunhas sobre o estado no qual o indivíduo se encontrava, sendo relatado, ainda, por ocupantes do ônibus que, após o acidente, o condutor do Corolla desembarcou cambaleando, com fala alterada e com uma lata de cerveja na mão. Disseram ainda que, ao se deparar com as testemunhas, o homem lançou a lata de cerveja no mato.

Devido às lesões sofridas, o rapaz foi socorrido por equipe de resgate médico da CCR RIO SP para a Santa Casa de Barra Mansa. Ao serem apresentados os fatos à autoridade policial da 90ª DP, foi confirmada a prisão em flagrante do indivíduo por embriaguez ao volante, com agravante de não possuir CNH e ter provocado um acidente. O preso ficou sob escolta policial no hospital.

Além dos trâmites criminais, foram extraídas as devidas multas de trânsito para as infrações constatadas, como dirigir veículo sem CNH, embriaguez ao voltante e licenciamento vencido, no valor total de R$ 4.108,58.

Foto: Divulgação/PRF