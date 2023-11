Um homem identificado como Einar Luis Honorato, de 42 anos, foi morto por seu irmão, no final da tarde do sábado (dia 18), no bairro Conforto, em Volta Redonda. O suspeito foi preso em flagrante.

Segundo foi apurado pela polícia, a vítima e seu irmão teriam passado o dia se desentendendo.

Na delegacia de Volta Redonda, os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que o suspeito confirmou as brigas, mas que afirmou ter agido em legítima defesa, ao ser atacado por Einar com uma faca. Ele disse ter dado um empurrão no irmão, que caiu e permaneceu imóvel.

Ao lado do corpo havia uma faca e uma lâmina que foram encontradas pela perícia.