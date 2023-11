A Secretaria de Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços promove duas rodadas de negócios para aproximar pequenas e médias empresas com as áreas de compras de grandes empresas e prefeituras. Os eventos serão realizados nesta semana, dentro do programa Desenvolve RJ,.

A primeira ação será realizada nesta quinta-feira (dia 23) durante a 22ª Feira de Negócios do Sul Fluminense, a Flumisul, em Barra Mansa, na Região do Médio Paraíba, e vai reunir representantes das áreas de compras das empresas Arcelormittal, Construtora Polo, Empório Brasil Supermercados, Hospital Santa Casa, Aceplan, Bramil Supermercados, Engbras, Associação Barramansense de Ensino – UBM, Carvalhão e a prefeitura de Barra Mansa.

Já a segunda rodada será realizada na sexta-feira (dia 24) durante a 1ª Feira de Construção Civil de Rio Bonito, na Região Metropolitana. Esta etapa contará com a participação de representantes das áreas de compras da Juh Motta Projetos de Arquitetura, Smart Glass Fábrica de Vidros, Minos e Aromas Construtora, Carvalhão, Dafel Material de Construção, Cerâmica Marajó, Abade Construtora, Grupo Conexão Negócios e as prefeituras de Rio Bonito e de Itaboraí.

– Em três rodadas realizadas neste ano, em Volta Redonda, no Médio Paraíba; em Nova Friburgo, na Região Serrana; e em Nova Iguaçu, na Região Metropolitana, foram gerados mais de R$ 78 milhões em negócios futuros – destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, acrescentando que as rodadas são uma ferramenta poderosa para o crescimento do interior do estado e materializam a sensibilidade e a percepção do governador Cláudio Castro para a importância dos municípios além da capital, promovendo um ciclo virtuoso de desenvolvimento regional.

Nos dois eventos desta semana, em Barra Mansa e Rio Bonito, além das rodadas de negócios, serão realizadas rodadas de créditos com AgeRio, Banco do Brasil, Caixa Econômica e SICOOB.